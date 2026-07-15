Depuis un mois, les urgences adultes du CHU de Rouen proposent de suivre son parcours de soin en temps réel sur son téléphone portable, via l'application FollowMe.

Concrètement, dès leur admission, les patients reçoivent un SMS contenant un lien sécurisé, accessible sans téléchargement. Après vérification de leur identité, ils peuvent consulter les différentes étapes de leur prise en charge, accéder à des informations pédagogiques sur le fonctionnement des urgences. Ces informations peuvent également être partagées avec un proche. Concrètement, si le patient fait une prise de sang, il sera indiqué quand elle sera en cours, puis validée.

L'application ne donne toutefois accès à aucun résultat d'examen ni diagnostic médical, afin de préserver la confidentialité des données et la relation entre les soignants et les patients.

Pas de résultat d'examen

Cette application a été créée par les médecins urgentistes normands Firas Abou Kassem et Ricardo Oliveira da Cunha. Et l'idée est née d'un constat simple : une meilleure information contribue à réduire l'anxiété des patients et de leurs accompagnants.

Selon les créateurs de l'application, le dispositif permet aussi de redonner du temps aux soignants. Aux urgences, les demandes d'information génèrent en moyenne 8 à 12 interruptions de tâche par heure et par soignant. «Les professionnels consacrent entre 7% et 10% de leur temps à renseigner les patients et leurs accompagnants sur l'avancement de leur prise en charge», indiquent-ils.

Le déploiement à l'hôpital Charles-Nicolle, l'un des plus importants services d'urgences de France, permet désormais à plus de 100 000 patients par an de bénéficier de ce dispositif.