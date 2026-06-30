Auchan retient ETIX pour ses données critiques

Auchan Retail a choisi ETIX Everywhere pour héberger une partie de ses infrastructures informatiques critiques en France. Le distributeur s'appuiera sur les datacenters situés à Lille et à Paris, dans le cadre d'une architecture multi-sites destinée à garantir la continuité de ses activités, de l'encaissement à la logistique, en passant par la gestion des stocks et le e-commerce. Le choix d'ETIX repose sur trois critères majeurs, selon le retailer : la proximité géographique, la souveraineté des données et la résilience des infrastructures. Les données critiques d'Auchan seront ainsi hébergées en France, au sein d'un opérateur à capitaux européens, répondant aux exigences de conformité réglementaire tout en limitant la latence grâce à un maillage de connectivité regroupant plus de 40 opérateurs.

ETIX Lille #4

Les sites d'ETIX permettent d'absorber les pics d'activité liés aux temps forts du commerce, comme le Black Friday ou les fêtes de fin d'année. «Pour Auchan, la performance de l'infrastructure IT est un enjeu commercial», souligne Olivier Pithon, directeur des systèmes d'information d'Auchan Retail. Cette collaboration s'est également concrétisée par l'installation d'Auchan comme premier client du nouveau datacenter ETIX Lille #4. Les équipes des deux entreprises ont mené la migration alors même que le site achevait sa mise en service, un calendrier particulièrement contraint qui a nécessité un travail étroit entre les équipes techniques afin de respecter les délais sans compromettre la sécurité ni la continuité des opérations.

Leader français des datacenters de proximité, ETIX exploite aujourd'hui 15 sites, dont 13 en France. Soutenue par des investisseurs européens, l'entreprise mise sur une offre associant hébergement, connectivité et souveraineté pour accompagner les besoins croissants des entreprises en infrastructures numériques critiques.