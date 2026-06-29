Se servir de la chaleur produite par des serveurs informatiques pour fabriquer de la bière : un concept inédit qui est en train de prendre vie dans les locaux de la Brasserie des Lys, dans le quartier de l'Union à Tourcoing. C'est en tout cas ce sur quoi travaillent l'Université Catholique de Lille et CIV 5.0, spécialiste de la performance énergétique et de la valorisation de la chaleur des infrastructures numériques.

Grâce une technologie d' «immersion cooling», les serveurs sont plongés dans un bac d'huile diélectrique, biosourcée et non corrosive, qui permet de réduire fortement la consommation d'énergie liée au refroidissement, tout en récupérant presque toute la chaleur produite par les serveurs. Habituellement perdue, cette chaleur est réutilisée dans le processus de fabrication de la Brasserie des Lys.

Une eau à plus de 50°

Depuis le lancement, le prototype a permis de produire une eau chaude à plus de 50°, dont l'énergie sera récupérée puis redirigée vers un radiateur qui permet de chauffer une partie de la brasserie, notamment la salle de dégustation. Une fibre optique relie directement les réseaux de l'Université Catholique via son école d'animation et d'illustration Piktura, basée à Roubaix.

L'Université ambitionne d'ouvrir l'IA à l'ensemble de la communauté universitaire, soit 20 000 étudiants, enseignants et personnels administratifs d'ici janvier 2027. Elle devrait installer un nouveau système de refroidissement par immersion sur son campus d'ici la fin de l'année.