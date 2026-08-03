Les fouilles préventives réalisées avant l'agrandissement du musée Rolin ont révélé près de 2.000 ans d'histoire d'Autun. Ce vaste chantier archéologique, conduit en amont du futur Panoptique d'Autun-Musée Rolin, a confirmé la richesse exceptionnelle du sous-sol de la ville. Les archéologues ont mis au jour une succession de niveaux d'occupation rarement conservée, offrant un aperçu continu de son évolution. Parmi les principales découvertes figure un quartier d'artisans antiques jusqu'alors inconnu. Des ateliers de métallurgie, des fragments de creusets, des traces de forge ainsi que plusieurs objets en bronze témoignent d'une importante activité artisanale entre le Ier et le IIIe siècle de notre ère.



Un futur musée tourné vers le patrimoine

Les recherches ont également permis de retrouver une partie d'un rempart construit entre les IVe et Ve siècles pour protéger un périmètre urbain plus restreint. Bien que sa présence soit supposée, sa localisation au cœur du futur musée constitue une découverte majeure. Ce vestige devrait être intégré au parcours de visite. Les archéologues ont aussi exhumé des objets médiévaux, dont une monnaie d'argent, une pièce de mobilier en bronze et plusieurs éléments en bois remarquablement conservés.

Les fouilles étant terminées, les travaux de rénovation et d'extension du musée doivent débuter dans les prochains mois. Ce projet de 38 millions d'euros réunira le musée Rolin, l'ancienne prison panoptique et l'ancien palais de justice. Sa réouverture est prévue en 2030, avec un objectif de 50.000 visiteurs par an, contre 20.000 avant les travaux.



