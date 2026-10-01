La Ville d’Autun envisage le déploiement de batteries stationnaires afin d’accompagner l’évolution du réseau électrique et le développement des énergies renouvelables. Le principe consiste à stocker temporairement l’électricité lorsque la production est supérieure à la demande, puis à la restituer lors des périodes de consommation plus élevée.



Cette solution répond notamment aux variations de la production renouvelable. Le solaire et l’éolien dépendent en effet des conditions météorologiques et ne produisent pas toujours au moment où les besoins sont les plus importants. Les batteries permettent ainsi de mieux faire correspondre production et consommation. Elles peuvent également contribuer à l’intégration de nouvelles capacités renouvelables et à l’équilibre du réseau.

Jusqu’à 20 sites étudiés

La société Watt Connect, qui commercialise ces équipements sous la marque Smart BESS, a identifié une vingtaine de sites potentiels à Autun. À ce stade, la Ville n’a toutefois arrêté ni le nombre définitif d’installations ni leur localisation. Chaque projet devra notamment faire l’objet d’études de raccordement et respecter les autorisations d’urbanisme nécessaires.



Les unités envisagées seraient modulaires, avec une puissance de 250 kW chacune. Le potentiel identifié à l’échelle de la commune dépasse ainsi 10 MW de puissance installée. Pour permettre leur implantation, Autun prévoit une occupation temporaire de certaines emprises de son domaine public par Watt Connect pendant 17 ans.



Cette occupation serait soumise à une redevance composée d’une part fixe de 5 euros par kW installé et par an, complétée par une part variable correspondant à 0,25% du chiffre d’affaires annuel généré par les batteries. Les prochaines études doivent préciser les sites pouvant accueillir ces équipements.