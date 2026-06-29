Axione Nord-Est accompagne les collectivités vers le numérique

Acteur majeur des télécommunications dans le Nord et l’Est, Axione accompagne depuis plus de 20 ans les collectivités et les entreprises dans leurs besoins numériques. Si la société propose, déploie et exploite historiquement des réseaux fibre, elle a progressivement élargi son champ d’action. Axione propose aujourd’hui à ses clients des services numériques élargis notamment en matière d’internet des objets (IoT), plus connu sous le nom d’objets connectés. «Nous travaillons avec les collectivités, les entreprises ainsi que les services publics», explique le directeur régional Nord-Est, Jérôme Salaün.

Le Nord et l’Est sont des régions stratégiques pour Axione : elles sont parmi les premières où ses solutions se sont déployées. Axione y comptabilise ainsi un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros et y exploite plus de 1,2 million de prises. «Le Nord-Pas-de-Calais est le plus gros réseau que nous avons construit et l’ensemble de la région est pour nous un véritable laboratoire de développement de nouveaux services», poursuit-il. Aujourd'hui, les objets connectés deviennent un levier essentiel de contrôle à distance, de rapidité et donc d’efficacité pour les collectivités.

Transition numérique

La Somme fait partie des territoires qui s’appuient sur l’expertise d’Axione NordEst pour accompagner leur transition numérique. Avec des agences basées aux quatre coins de la France, le département dénombre, lui, une vingtaine d’intervenants. «Dans la Somme, nous avons un contrat plutôt expérimental, mais qui a tendance à se généraliser pour déployer des réseaux multi-services» précise Jérôme Salaün.

Les demandes en IoT progressent fortement, et les besoins des collectivités - petites communes comme intercommunalités - convergent. «Les objets connectés aident à la gestion énergétique, environnementale et sécuritaire des territoires, mais aussi à la gestion des déchets», détaille le directeur. Concrètement, les solutions d’Axione répondent à une multitude d’usages : capteurs installés dans les bennes pour suivre leur niveau de remplissage, vidéosurveillance pour repérer des dépôts sauvages, ou encore capteurs régulant le chauffage des bâtiments publics ou surveillant la montée des eaux pour prévenir les inondations.

De l’IA dans les solutions

Le plus souvent, «c'est le besoin qui crée la nécessité de numérisation», rappelle Jérôme Salaün. L'entreprise propose des solutions clé en main, de l’équipement de l’outil au déploiement, en passant par l'exploitation et la maintenance des systèmes installés. Alors que la vidéoprotection est de plus en plus demandée par les élus locaux, Axione entend perfectionner ses solutions. «Lors de grands événements, il est parfois difficile d’avoir les yeux sur toutes les caméras. Nous introduisons donc de l’intelligence artificielle (IA) pour faciliter le travail des personnels dans l’analyse des images et la détection de situations ou comportements inhabituels», illustre Jérôme Salaün. Le responsable souligne que l'IA doit assister les utilisateurs et les informer sans se substituer à leur prise de décision.

Showrooms et sites pilotes

Axione met en avant une relation de proximité avec les collectivités fondée sur l’écoute, l’analyse de leurs problématiques avec des solutions proches du sur-mesure. «Nous travaillons beaucoup plus avec les gens au cœur de leur métier, les DGS, en charge de l’environnement… notre démarche est collaborative», souligne le directeur régional.

Pour renforcer sa présence sur le territoire, Jérôme Salaün a engagé la création de showrooms. Les collectivités pourront bientôt y découvrir concrètement toutes les solutions d’Axione. En parallèle, des sites pilotes sont déployés pour tester et comprendre les usages concrets des objets connectés. «Il est important de faire connaître nos services dans des conditions réelles. Dans la Somme, cela est particulièrement développé, car nous sommes convaincus que nous pouvons accélérer sur ces sujets», poursuit le directeur. Axione Nord-Est n’a pas fini de connecter les territoires.



