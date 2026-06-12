Azé met en lumière la richesse de sa biodiversité

La commune d’Azé dispose d’un patrimoine naturel particulièrement diversifié. Présentés lors d’une réunion publique organisée par la LPO Bourgogne–Franche-Comté, les résultats de l’Inventaire de la Biodiversité Communale font état de plus de 900 observations ayant permis d’identifier 213 espèces animales. Parmi elles figurent 73 espèces d’oiseaux, 75 espèces de papillons, 32 mammifères ainsi que 17 espèces d’amphibiens et de reptiles.



L’étude a également mis en évidence plusieurs nouvelles espèces observées sur le territoire. Quatorze oiseaux supplémentaires ont été recensés, dont plusieurs rapaces remarquables. Du côté des mammifères, le chat forestier et le muscardin ont été identifiés pour la première fois. Les inventaires ont aussi confirmé la présence de diverses espèces de reptiles et d’amphibiens. Ces résultats témoignent de la qualité des habitats naturels présents sur la commune et de leur capacité à accueillir une faune variée.

Des enjeux de préservation identifiés

Au-delà du recensement, l’étude souligne l’importance écologique de certains milieux naturels. Plusieurs espèces observées à Azé sont considérées comme sensibles ou menacées à l’échelle régionale ou nationale. Cette situation s’explique notamment par la diversité des paysages locaux, qui associent forêts, haies bocagères, falaises, vignobles, espaces urbanisés et vallée de la Mouge.



Les espaces boisés figurent parmi les secteurs jugés prioritaires pour la conservation, tout comme les haies et les zones ouvertes qui servent de refuge ou de corridor écologique à de nombreuses espèces. À l’issue de l’inventaire, la LPO a formulé plusieurs recommandations destinées à mieux intégrer les enjeux de biodiversité dans les projets d’aménagement. Parmi les pistes évoquées figurent l’installation de nichoirs, la création de mares ou encore l’adaptation des travaux aux périodes de reproduction de la faune. L’objectif est de concilier le développement de la commune avec la préservation durable de ses richesses naturelles, désormais mieux connues grâce à cet état des lieux.