Bar-le-Duc : le SESSAD de l’APAJH augmente sa capacité d’accueil

À Bar-le-Duc, le SESSAD TDI/TSA de la Fédération APAJH s’installe dans de nouveaux locaux en cœur de ville. Inauguré le 7 octobre, cet espace accompagne désormais 22 enfants présentant un trouble du développement intellectuel et jusqu’à 15 enfants avec un trouble du spectre de l’autisme. Une évolution qui intervient après l’obtention, en 2025, de 10 places supplémentaires dédiées à l’autisme auprès de l’ARS Grand Est, dans le cadre de l’appel à projets national «50 000 solutions».

Le changement d’échelle est significatif pour un service implanté à Bar-le-Duc depuis plus de quarante ans. Né en 1984 après la mobilisation de parents d’enfants porteurs de trisomie 21, le SESSAD repose sur un principe différent d’un établissement médico-éducatif classique : ses professionnels interviennent dans les lieux de vie des enfants, notamment à domicile et dans les établissements scolaires. Les nouveaux locaux doivent ainsi accompagner le développement de cette offre de proximité, alors que le service a quasiment doublé sa capacité en une décennie.

Le handicap se rapproche des lieux de vie

Cette évolution locale s’inscrit dans le déploiement national du dispositif «50 000 solutions», destiné à renforcer les réponses proposées aux personnes en situation de handicap. À Bar-le-Duc, les places supplémentaires financées par l’ARS permettent concrètement d’élargir l’accompagnement proposé aux enfants avec TSA. Le choix d’une implantation en cœur de ville souligne également l’importance d’une prise en charge articulée avec l’école, la famille et les autres lieux de vie.