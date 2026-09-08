Bar-le-Duc : une course solidaire qui mobilise aussi les entreprises

À Bar-le-Duc, le sport devient un outil de prévention, mais aussi de mobilisation du tissu économique local. La troisième édition de Tours de Piste se déroulera samedi 12 septembre au stade Jean Bernard, avec une boucle d’un kilomètre ouverte aux coureurs comme aux marcheurs. Organisée par Harmonie Mutuelle et la Mission Locale du Sud Meusien, la course reversera 3 euros par participant à Roses Guerrières, qui accompagne les femmes touchées par le cancer du sein. Gratuite sur inscription, elle bénéficie du soutien de Meuse Grand Sud, de la Ville et de la CCI Meuse Haute-Marne.

L’événement s’étend au monde de l’entreprise avec un challenge interentreprises destiné à mobiliser les salariés. Les deux structures les plus représentées bénéficieront de séances de qualité de vie au travail, notamment en sophrologie et prévention des troubles musculosquelettiques. Harmonie Mutuelle accompagne plus de 12 000 structures dans le Grand Est.

La prévention gagne les entreprises

Le Village Santé prolongera cette approche avec des ateliers consacrés au dépistage, aux premiers secours, à la gestion du stress et au bien-être. Cette évolution répond à un enjeu qui concerne de nombreux employeurs français : agir en amont sur les facteurs susceptibles d’affecter la santé des salariés. Pour les entreprises, ces démarches s’inscrivent également dans une réflexion plus large sur l’absentéisme, les conditions de travail, l’engagement des équipes et l’attractivité employeur.