Bar-le-Duc valorise son patrimoine fortifié

La Ville de Bar-le-Duc propose une visite guidée consacrée à la Ville-Haute, le dimanche 28 juin à 15h, au départ de l’esplanade du Château. Ce parcours s’inscrit dans la programmation des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Les participants seront invités à découvrir un ancien site fortifié, initialement structuré autour d’une motte castrale, qui s’est progressivement transformé en espace urbain stratégique. Les vestiges encore visibles permettent de retracer l’organisation défensive de la cité jusqu’au démantèlement des fortifications au XVIIe siècle.

Le patrimoine, un levier économique pour les territoires

À l’échelle nationale, la mise en valeur du patrimoine historique est devenue un outil fréquent de développement territorial. Les collectivités locales investissent dans la restauration, l’animation et la médiation culturelle afin de renforcer leur attractivité touristique et de générer des retombées économiques indirectes. Ces actions s’inscrivent dans une logique de diversification des sources de revenus des territoires, notamment dans les villes moyennes.

Dans un contexte où les politiques publiques encouragent la revitalisation des centres anciens, les visites patrimoniales participent à l’économie locale en soutenant les flux touristiques, les commerces de proximité et les activités culturelles.