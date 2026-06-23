Le Club Metz Eurométropole met le tourisme au cœur des échanges

Prévu à partir de 8 heures, cet événement réunira des professionnels et acteurs du territoire autour d’une thématique aux enjeux économiques majeurs. Au-delà de son impact sur les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des loisirs, le tourisme contribue plus largement à l’activité économique locale. En attirant des visiteurs, les sites touristiques génèrent des retombées pour les commerces, les services et participent à l’attractivité des territoires.

Le tourisme, moteur de croissance et d’attractivité territoriale

Lors de cette rencontre, plusieurs experts interviendront pour analyser les effets du tourisme sur le développement local, son rôle dans le rayonnement du territoire ainsi que les perspectives offertes par cette filière. Grâce à sa position stratégique aux frontières du Luxembourg et de l’Allemagne, à seulement 1h25 de Paris en TGV, ainsi qu’à la richesse de son patrimoine, de son offre culturelle et de son environnement, l’Euro-Métropole de Metz s’affirme comme une destination de plus en plus attractive. Cette dynamique profite à l’ensemble de l’économie locale.

Implanté au sein du Technopôle de Metz, le Club Metz Eurométropole poursuit ainsi sa mission de mise en relation des acteurs économiques du territoire à travers ses différents rendez-vous : visites d’entreprises, petits-déjeuners thématiques, masterclass, ateliers ou encore événements de networking.