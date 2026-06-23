Normandie : un partenariat renouvelé pour le patrimoine

La Région Normandie et la Fondation du patrimoine ont signé, jeudi 18 juin, à Eu, une nouvelle convention de partenariat pour la période 2026-2028. Signé par Hervé Morin, président de la Région Normandie, et Alexandre Giuglaris, directeur général de la Fondation du patrimoine, cet accord vise à poursuivre la préservation du patrimoine bâti normand non protégé.

En 2026, la collectivité consacre 543 000 euros au dispositif, dont 43 000 euros de subvention de fonctionnement et 500 000 euros d'investissement. Ces financements alimenteront le Fonds de sauvegarde du patrimoine non protégé.

Cette nouvelle convention entend renforcer l'impact économique et territorial des projets soutenus. Les opérations favorisant l'ouverture au public, le développement d'usages culturels ou sociaux et la rénovation énergétique des bâtiments anciens seront privilégiées. Le dispositif s'ouvre également aux propriétaires privés titulaires du label de la Fondation du patrimoine, sans incidence fiscale.

La Région souhaite par ailleurs développer le mécénat participatif afin d'accélérer le financement de nouvelles restaurations, notamment sur son propre patrimoine immobilier. La restauration du fronton du lycée François Ier, au Havre, en est un exemple.