Le 11 avril dernier, la Mer de Sable rouvrait ses portes pour une saison placée sous le signe des Légendes du Far West avec une toute nouvelle programmation de spectacles mettant en scène les personnages emblématiques du parc. Les nouvelles attractions récentes, dont la très prisée Wild Buffalo, attirent de plus en plus de visiteurs. «Malgré plusieurs week-ends prolongés marqués par une météo défavorable, nous enregistrons une fréquentation comparable à celle de l'an dernier avec trois jours d'ouverture de moins. Cela se traduit par une fréquentation moyenne quotidienne en progression, ce qui nous rend confiants pour la suite de la saison et l'arrivée de l'été», souligne Antoine Lacarrière, directeur de la Mer de Sable.



Du côté des chiffres, la Mer de Sable a enregistré près de 102 000 visiteurs depuis l'ouverture et une fréquentation stable par rapport à 2025 malgré six jours d'ouverture en moins. La fréquentation moyenne quotidienne quant à elle est en hausse de plus de 8%, passant de 2 291 à 2 467 visiteurs par jour d'ouverture, et le chiffre d'affaires est stable par rapport à l'an dernier. Cette hausse est en cohérence avec la note de satisfaction visiteur de 8,40/10, en progression de +0,74 point et un record.

Fiesta mexicaine

En parallèle, la progression de la note d'ambiance semble confirmer l'adhésion des visiteurs à l'univers des Légendes du Far West et à la nouvelle programmation proposée cette saison.



En juin, le parc poursuit sa saison avec la Fiesta Mexicaine. Chaque mercredi et chaque week-end, les visiteurs peuvent profiter d'animations festives inspirées du Mexique : danses, échassiers, démonstrations de lasso et maquillages colorés. Grande nouveauté cette année, la Piñata Party et sa chasse aux piñatas invitent les plus jeunes à partir à la recherche d'indices disséminés dans le parc pour tenter de remporter une surprise gourmande.



