Quelques mois après le renouvellement de son partenariat avec l'aéroport Paris-Beauvais pour

une durée de quatre ans, Areas France accélère la transformation de son offre de restauration. Avec plus de 6,5 millions de passagers accueillis en 2024, Paris-Beauvais confirme son attractivité et figure désormais parmi les dix premiers aéroports français selon l'Union des Aéroports Français.

Dans cette dynamique, Areas France déploie progressivement une offre d'enseignes complémentaires afin de répondre à la diversité des attentes des passagers, en lien avec l'ambition de Paris-Beauvais.«La croissance du trafic s'accompagne d'attentes toujours plus fortes de la part des passagers, qui souhaitent retrouver en aéroport des concepts attractifs, des marques reconnues et des lieux de restauration adaptés à chaque moment du voyage, précise Mathieu Herrero, directeur général d'Areas France. Nous enrichissons durablement le parcours passager tout en affirmant notre ambition : faire de Paris-Beauvais une référence en matière d'hospitalité et de restauration dans le secteur aéroportuaire».

Une expérience adaptée aux nouvelles attentes

Proposer une expérience plus qualitative, diversifiée et adaptée aux nouveaux usages des voyageurs, tels sont les objectifs affichés de cette offre de restauration. Avec l'ouverture Rossopomodoro au Terminal 1 et de PAUL Le Café au Terminal 2 depuis mi-juin, puis l'arrivée prochaine de Deli&Cia, les deux partenaires répondent à la demande des voyageurs : un repas complet, une pause gourmande ou une solution de restauration rapide et qualitative.

«À l'Aéroport Paris-Beauvais, nous avons à cœur d'enrichir continuellement notre offre commerciale afin de proposer à nos passagers une expérience toujours plus qualitative et en phase avec leurs attentes, note Anthony Martin, directeur de l'aéroport Paris-Beauvais. Les ouvertures récentes illustrent cette ambition que nous partageons avec notre partenaire historique Areas : offrir davantage de choix, de confort et de convivialité tout au long du parcours passager. Ces nouvelles enseignes contribuent à rendre l'expérience de voyage plus agréable et à renforcer la qualité d'accueil qui caractérise notre aéroport».



