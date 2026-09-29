La Bourse de Paris a été freinée mardi par les inquiétudes des marchés concernant la situation budgétaire de la France, alors que le taux d'intérêt de la dette hexagonale à échéance dix ans a dépassé 4,80% pour la première fois depuis 2008.

Le CAC 40 a cédé 0,53%, à 8.035,87 points, soit un recul de 42,61 points. La veille, le panier des 40 plus grandes valeurs de la Bourse de Paris était resté stable (+0,01%).

L'indice n'a pas profité de la légère détente des prix du pétrole, provoquée par la remise en marche de l'oléoduc Est-Ouest en Arabie Saoudite.

"La fragilité des finances publiques et la difficulté des négociations budgétaires" continuent en effet "à peser sur les actifs français à l'approche de l'élection présidentielle de 2027", justifient les analystes de Allianz GI.

La dette publique française a encore progressé au deuxième trimestre, atteignant 3.595,5 milliards d'euros, soit 119% du produit intérieur brut (PIB), a annoncé mardi l'Insee, avant un record attendu en 2027.

D'avril à juin, l'Etat s'est endetté de 53 milliards d'euros supplémentaires, la Sécurité sociale de 8,4 milliards. La dette des administrations publiques locales a cependant baissé de 1,7 milliard d'euros.

Et le gouvernement a d'ores et déjà prévenu que la dette atteindrait 121,7% du PIB en 2027, soit plus du double de la limite européenne fixée à 60%, du jamais-vu depuis le début de cette statistique en 1978.

Le taux français dépasse 4,80%

"Les marchés craignent que le pays ne parvienne pas à gérer ses déficits, provoquant un possible effet +boule de neige+ (situation dans laquelle la hausse de la charge de la dette devient incontrôlable ndlr)", explique Vincent Juvyns, analyste pour ING.

Dans ce contexte, le taux à dix ans de l'Hexagone a atteint mardi 4,81%, pour la première fois depuis 2008, contre 4,76% la veille en clôture.

La dette française n'a donc pas profité de la baisse des prix du pétrole, contrairement à son homologue allemande, référence en Europe, dont le taux d'intérêt a reculé à 3,62% contre 3,64% la veille.

L'écart entre les deux continue donc de grimper, s'approchant de 1,20 point de pourcentage, un nouveau plus haut depuis 2012.

Legrand profite de l'IA

Le fabricant de matériel électrique Legrand a revu lundi à la hausse tous ses objectifs financiers à horizon 2030, grâce à la "forte croissance" des centres de données, secteur tiré par l'essor de l'intelligence artificielle, et à la transition énergétique.

"Que ce soit en croissance organique, en croissance externe et en marge, on rehausse l'ensemble de nos objectifs", a déclaré Benoît Coquart, son directeur général, dans un entretien à l'AFP.

Le titre du groupe a bondi de 6,08% à 143,05 euros.

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