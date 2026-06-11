Une nouvelle mandature débute à l'office du tourisme du Beauvaisis. Le 8 juin, le nouveau comité de direction a été installé et Jean-Françoise Dufour en est le président. À ses côtés, ont été nommés Valérie De Koninck (première vice-présidente) et Frédéric Dumont (deuxième vice-président).

Ces nominations sont accompagnées par une politique touristique forte sur le territoire. «Cette nouvelle mandature est guidée par une ambition forte : ensemble, valoriser les atouts, connecter les acteurs locaux et répondre toujours mieux au attentes des visiteurs», exprime Lionel Chiss, président de l'agglomération du Beauvaisis.

Les richesses du territoire seront notamment davantage mises en avant, tournées vers plusieurs secteurs, comme le patrimoine urbain (la cathédrale par exemple) ou les paysages ruraux (la Vallée du Thérain). De cette segmentation, l'office du tourisme entend renforcer l'attractivité touristique pour accueillir un public varié et ciblé (passionnés d'Histoire, amateurs de nature ou visiteurs en quête de déconnexion).

Dans cette politique touristique, l'aéroport de Beauvais, le neuvième de France, sera un atout et l'office compte optimiser le flux de touristes pour allonger la durée de séjour sur le territoire. Enfin, le tourisme de proximité sera renforcé auprès des territoires limitrophes (Île-de-France, Normandie et Hauts-de-France).