



Le 11 juin 2026, la CCI de l'Oise et Présoa organiseront une journée dédiée à la prévention du risque routier, qui est la première cause d'accidents professionnels. Cet événement, qui se déroulera à Beauvais, propose encore quelques places pour les intéressés. Il s'adresse particulièrement aux entreprises concernées par les enjeux de ressources humaines, de qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) ou de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Les participants pourront assister à un spectacle-débat basé sur des situations réelles, des ateliers immersifs tels que des simulateurs de choc et des démonstrations de secours. Cette journée vise à sensibiliser sur les enjeux et responsabilités liés à la sécurité routière tout en permettant aux participants de repartir avec des actions concrètes à mettre en œuvre. au sein des entreprises.