Beauvaisis : la MEF mobilisée pour les recrutements d’Amazon

L’arrivée d’Amazon dans le Beauvaisis se traduit par une importante campagne de recrutement. Entre 1 000 et 1 500 postes en CDI sont prévus d’ici la fin de l’année. Pour faciliter l’accès des habitants à ces emplois, la Communauté d’agglomération du Beauvaisis et la MEF ont mis en place un dispositif d’accompagnement destiné aux personnes souhaitant rejoindre le géant de l’e-commerce.

Des candidatures accompagnées

La démarche mise en place par le Beauvaisis a rapidement suscité l’intérêt des habitants. Plus de 2 000 candidatures ont été recueillies via une adresse mail dédiée, avant d’être transmises à la MEF.

Les équipes ont pris contact avec chaque candidat pour confirmer la prise en compte de sa démarche et répondre à ses premières questions. Après le lancement officiel des recrutements, elles ont organisé des ateliers d’une heure consacrés à la découverte d’Amazon et de son processus de sélection. L’objectif est de permettre aux participants de mieux connaître les attentes de l’entreprise, les différentes étapes de recrutement et les modalités de candidature en ligne, ouvertes depuis le 15 juin. Ces ateliers, animés par la MEF, ont attiré près de 1 600 personnes, dont 820 Beauvaisiens et plus de 300 habitants des autres communes de l’agglomération.

Depuis le 16 juin, des sessions de recrutement ont été prévues chaque semaine en partenariat avec Amazon, France Travail et le Conseil départemental de l’Oise. Elles sont destinées aux jeunes suivis par la Mission Locale, aux demandeurs d’emploi accompagnés par France Travail ainsi qu’aux bénéficiaires suivis par le Département.

Plus de 860 candidats ont franchi les étapes

Plus de 860 candidats avaient réussi les différentes étapes du recrutement, au début juillet. Ils pourront accéder à un créneau d’intégration à partir de la mi-septembre. La MEF poursuit son accompagnement au quotidien, en traitant les nouvelles candidatures, reçues chaque jour. Les personnes souhaitant obtenir des informations ou déposer leur candidature peuvent contacter la structure à l’adresse amazon@mef-beauvaisis.fr.