Un label pour la ville de Béthune. La cité du Pas-de-Calais a décroché 5 arobases au label national «Villes Internet 2026». Ce label est un label national sans équivalent au niveau européen et soutenu par l'État, qui récompense les collectivités qui développent un véritable « Internet citoyen» dans l'intérêt général. Parmi les critères d'évaluation, on retrouve la transition écologique, la démocratie locale ou la lutte contre l'illectronisme, et tout ce qui permet de lutter contre la fracture numérique et de moderniser le service public.

Sur ce point, il y a la valorisation des équipements informatiques et de continuité pédagogique dans les ALSH, la présence sur les réseaux sociaux, la plateforme de la Ville pour les démarches en ligne B-Clic, les dons de PC fixes reconditionnés, issus du parc informatique de la Ville ou de dons de particuliers, et l'accompagnement des seniors dans l'utilisation des outils numériques.

Au total, ce sont 78 actions concrètes qui sont mises en place sur le territoire.