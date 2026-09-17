Boulanger accélère la transformation de son réseau de points de vente

Boulanger dévoile à Villeneuve d’Ascq la première étape d’un concept magasin repensé. Une évolution qui ambitionne de mieux valoriser les usages, l’accompagnement et les services - tels que Boulanger Infinity ou la location - déjà au cœur de son modèle, en les rendant plus visibles, plus lisibles et plus accessibles. À l’intérieur, le parcours client est simplifié autour d’une logique de circuit court, pour optimiser le temps des clients en magasin.

«Chez Boulanger, l’obsession de la satisfaction client nous pousse à nous réinventer continuellement, y compris en magasin. Nous sommes fiers de présenter un magasin repensé à Villeneuve d’Ascq et nous ambitionnons la refonte de l’ensemble de nos 220 magasins d’ici 2028» affirme Grégoire Rousseau, Directeur Retail chez Boulanger.

L’expérience physique se conjugue avec le digital

Le concept affirme la conviction omnicanale de Boulanger : le magasin et le digital se complètent, le second venant augmenter le premier. Concrètement, en magasin, l’approche digitale s’intègre dans l’expérience grâce à des QR codes et des étiquettes 100% numériques, qui enrichissent l’information disponible en rayon. Enfin, le Click & Collect en 30 minutes, déjà testé dans certains magasins et appelé à se généraliser dès le 30 septembre, illustre cette logique de magasin augmenté : un point d’ancrage de proximité, connecté à l’ensemble de l’offre et des services Boulanger.