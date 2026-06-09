Les académies de Dijon et Besançon se distinguent par la sélection de 21 élèves pour la finale nationale des Trophées NSI, un concours qui met en avant les projets informatiques des lycéens. Cet événement s’est tenu aujourd’hui en visioconférence et s'inscrit dans un contexte où la France cherche à renforcer ses compétences numériques.

Les élèves, originaires de villes comme Beaune, Besançon, Dijon, Mâcon et Chalon-sur-Saône, ont présenté leurs travaux le 22 avril dernier, témoignant de leur créativité et de leur savoir-faire dans le cadre de l'enseignement de spécialité « numérique et sciences informatiques ».

Les Trophées NSI, soutenus par le ministère de l'Éducation nationale et pilotés par le think tank Talents du numérique, visent à encourager les vocations dans les domaines du numérique et de l'informatique. Ce concours permet non seulement de valoriser les projets des jeunes mais aussi de déconstruire les stéréotypes associés à ces secteurs. La cérémonie de remise des prix a réuni plusieurs acteurs du numérique, de l’éducation et de la recherche.

Cette initiative vise à encourager les vocations dans les domaines du numérique et de l’informatique et permet aux jeunes talents d’être reconnus pour leur engagement et leur innovation dans une discipline essentielle pour l’avenir technologique du pays. La révélation des lauréats a été suivie par des présentations des projets gagnants par les élèves eux-mêmes.