Bourgogne-Franche-Comté : focus sur les métiers en tension avec l’AFPA

Dans huit centres répartis sur le territoire, les visiteurs auront accès à une présentation large des filières professionnelles. Les sites de Belfort, Besançon, Chevigny-Saint-Sauveur, Lons-le-Saunier, Migennes, Montceau-les-Mines, Nevers et Vesoul accueilleront le public tout au long de la journée. Les participants pourront explorer les ateliers, observer les plateaux techniques et échanger directement avec des stagiaires et des formateurs.



L’offre présentée couvre plusieurs formats : formations diplômantes, modules courts de qualification ou dispositifs certifiants. Les parcours de reconversion et l’alternance occupent également une place centrale, avec des possibilités de contrats en apprentissage ou en professionnalisation. L’organisme met aussi en avant ses dispositifs d’accompagnement vers l’emploi et la montée en compétences. Selon les données communiquées, près de 73% des stagiaires accèdent à un emploi dans les six mois suivant leur formation.

Orientation et accompagnement personnalisé

Au-delà de la découverte des métiers, cette journée permettra de rencontrer des conseillers spécialisés en emploi et formation. Ces experts accompagneront les visiteurs dans la construction de leur projet professionnel, qu’il s’agisse d’une première orientation, d’une reconversion ou d’une recherche de qualification.



Des ateliers pratiques seront également proposés dans certains centres, notamment autour de la rédaction de CV ou de la préparation à l’emploi. À Lons-le-Saunier, des démonstrations porteront sur les métiers du bois, tandis qu’à Besançon, des animations seront consacrées aux métiers de la restauration. À Chevigny-Saint-Sauveur et Nevers, des sessions d’accompagnement à l’insertion professionnelle sont prévues.



Une plateforme en ligne permet de s’inscrire à l’avance et de consulter le programme détaillé de chaque site. Cette organisation vise à faciliter l’accès à l’information et à mieux orienter les visiteurs selon leurs projets professionnels et leurs besoins de formation.