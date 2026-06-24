Les prix régionaux ont été remis le 18 juin 2026 au cinéma Majestic à Dole, en présence de représentants de la Région et de la fondation Euro-France. Le jury, composé de professionnels de l’éducation, de l’emploi, des médias et de la culture, a évalué 28 films réalisés par des élèves, étudiants et structures d’insertion de la région. L’objectif est de rapprocher les jeunes du monde économique et de valoriser les savoir-faire locaux. Sept productions ont été récompensées à l’échelle régionale, couvrant des thématiques allant de la maintenance industrielle aux métiers du sport, en passant par les stéréotypes de genre.

Des métiers racontés par les jeunes

Les films primés abordent des réalités professionnelles concrètes. Le grand prix régional revient à un court-métrage consacré aux métiers liés aux éoliennes, tourné par des lycéens de Dijon. D’autres productions mettent en avant le quotidien de techniciens de maintenance, de sapeurs-pompiers ou encore de sportives de haut niveau. La diversité des sujets reflète les préoccupations des jeunes face à l’orientation et à l’avenir professionnel. Le concours s’inscrit aussi dans une dynamique nationale, plusieurs vidéos de la région ayant déjà été récompensées au Grand Rex à Paris en mai 2026.

Saône-et-Loire : une reconnaissance à l’échelle nationale

Au niveau national, plusieurs établissements de la région ont également été distingués. Dans le département de Saône-et-Loire, deux productions se sont illustrées : un film de l’IUT de Chalon-sur-Saône consacré au contrôle non destructif dans l’industrie nucléaire a obtenu un trophée d’argent, tandis qu’un projet du lycée Bonaparte à Autun a reçu un trophée de bronze. Des distinctions qui confirment l’implication des établissements de la région dans la valorisation des formations techniques et professionnelles.