«Avec cet outil industriel modernisé, nous serons encore mieux armés pour répondre à vos besoins, anticiper vos évolutions et vous accompagner dans vos propres ambitions», a adressé Stéphane Franconville, président de MG Group, aux très nombreux clients venus lors de l’inauguration de Meca Glass à Bouttencourt. Elle s’est déroulée en présence également de fournisseurs, partenaires bancaires, représentants institutionnels et élus locaux.



40% du chiffre d’affaires à l’exportation

Née de la fusion de Somobresle à Blangy-sur-Bresle, des Mouleries de la Bresle à Bouttencourt et de Méca Moules Services à Monchaux-Soreng, l'entreprise est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’entretien de moules métalliques pour le verre. Près de 70% de ses clients sont dans le flaconnage de luxe, suivent les bouteilles et les arts de la table. Elle réalise 40% de son chiffre d’affaires à l’export : Union européenne, États-Unis…

Désormais, ses équipes de 95 salariés, dont sept personnes au bureau d’études et à la programmation, peuvent s’appuyer sur un outil de travail lumineux et confortable de 2 700 m² auquel viendra s’ajouter début 2027 une extension en cours de 1 000 m² supplémentaires. Elle accueillera les équipes des Mouleries de la Bresle, situées en face. Le site comptera un parc de 60 machines à commandes numériques, dont huit d’occasion achetées depuis le début de l’année. Au total, l’investissement est de 3,5 millions d’euros.

Projet ambitieux

«Cette inauguration symbolise l’aboutissement d’un projet industriel ambitieux, fondé sur la volonté d’optimiser les processus de fabrication et d’offrir un environnement de travail moderne et adapté à ses collaborateurs», a t-il poursuivi.

Le site de Monchaux-Soreng sera maintenu pour répondre aux besoins en usinage de précision, notamment pour la fabrication de pièces mécaniques et pour le décor ainsi que de calibres de contrôle. Jean-Claude Quenot, maire Monchaux-Soreng, est également cinquième vice-président de la communauté de communes Blangy-Aumale. Il a informé que cette dernière avait soutenu l’entreprise à hauteur de 20 000 euros pour l’achat du site de Bouttencourt, qui était d’un million d’euros : «Nous sommes une collectivité qui croit en son tissu industriel. Notre territoire a besoin d’entreprises comme Meca Glass», a t-il notamment pointé.