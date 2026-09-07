Braderie de Lille : Près de 3 000 agents de l'Etat mobilisés

Au lendemain de la Braderie, Bertrand Gaume, préfet du Nord, a salué l’important travail de préparation et l’exceptionnelle mobilisation des forces de sécurité (police nationale du Nord, CRS, gendarmerie du Nord), des forces armées de l’opération Sentinelle, des services de secours (sapeurs-pompiers du Nord, associations agréées de sécurité civile : Croix Rouge, Protection Civile, FFSS et UNASS), de santé (SAMU du Nord), de la Douane, de protection des populations (DDPP), de l’office français de la biodiversité, des agents de la préfecture du Nord, des services de la mairie de Lille et de la Métropole européenne de Lille, et enfin des opérateurs de transport (Groupe SNCF, ILEVIA), qui ont permis de garantir le bon déroulement de l’édition 2026 de la Braderie de Lille et ses 2,5 millions de «chineurs». Soit au total un dispositif exceptionnel de 3 000 agents de l'Etat.

Afin de coordonner l’ensemble des acteurs et de leurs moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité et le secours des millions de visiteurs, le centre opérationnel départemental (COD) de la préfecture est activé depuis vendredi à 16h00 et fonctionne sans interruption depuis désormais 53 heures, et ce jusqu’à sa fermeture prévue cette nuit.