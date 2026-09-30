Moins d'un an après la disparition de Brandt, près d'un ancien salarié sur deux des usines du groupe français de gros électroménager a retrouvé une activité professionnelle, selon des chiffres officiels communiqués mercredi à l'AFP.

Jusqu'à sa liquidation judiciaire en décembre dernier, l'ancien fleuron centenaire (marques Brandt, Vedette, Sauter et De Dietrich) employait environ 700 personnes, dont 310 dans son usine près d'Orléans, située à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret), et 96 dans celle de Saint-Ouen, près de Vendôme (Loir-et-Cher).

Parmi les 352 anciens salariés de ces deux sites industriels inscrits à France Travail, 168 sont à ce jour en activité, soit près de 48%, d'après les chiffres officiels.

Pour les anciens salariés de Saint-Jean-de-la-Ruelle, 43% d'entre eux (110 sur les 256 suivis) ont retrouvé un emploi, dont 59 en CDI, selon des chiffres transmis à l'AFP par la préfecture du Loiret, qui indique avoir elle-même recruté l'un de ces anciens salariés.

Concernant le site du Loir-et-Cher, 58 personnes sur 96 sont actuellement en activité, soit 60% des ex-salariés, tandis que 14 autres sont engagées dans un projet de reconversion et quatre dans un projet de création d'entreprise.

Ces chiffres sont qualifiés de "plutôt bons" par France Travail.

La probabilité de retrouver un emploi salarié dans le secteur privé, un an après la rupture du contrat, était estimée entre 42 et 47% pour les personnes licenciées ou ayant signé une rupture conventionnelle, dans une note de l'Insee datée de 2023.

Les préfectures des deux départements, France Travail et la région Centre-Val de Loire mènent des actions allant de l'aide à la recherche d'emploi aux formations.

"L'accompagnement, c'est voir les gens, leur redonner suffisamment confiance pour aller décrocher un boulot, une formation ou avoir un projet de reconversion", a déclaré le préfet du Loir-et-Cher, Joseph Zimet, à l'AFP.

Rappelant le caractère "traumatisant" de la disparition de Brandt, Joseph Zimet a assuré que tous les anciens salariés de Saint-Ouen "à la fin de l'année 2026 auront trouvé une solution".

Une soixantaine d'ex-salariés ont par ailleurs engagé des recours pour contester les conditions de la liquidation du groupe et leur licenciement. Une audience devant le conseil de prud'hommes de Blois est prévue le 20 octobre, a indiqué à l'AFP leur avocat Me Fiodor Rilov.

Après la liquidation de Brandt, les marques et les stocks du groupe ont été revendus en mars pour 18,6 millions d'euros à la Cafom (Centrale d'achat française pour l'Outre-mer), distributeur d'équipement de la maison dans les territoires d'outre-mer.