Donald Trump, qui a jusqu'ici échoué à révoquer une responsable de la Réserve fédérale (Fed), la gouverneure Lisa Cook, a formé une commission chargée de l'auditionner au sein même de la Maison Blanche.

"La commission examinera les allégations portées contre la gouverneure Cook et me fera savoir s'il existe un +motif+ justifiant (s)a destitution", écrit le président américain dans un document mis en ligne vendredi par ses services.

M. Trump affirme que la commission devra auditionner Lisa Cook le 5 novembre "à la Maison Blanche pour une durée ne devant pas excéder quatre heures".

Le président, avide de taux d'intérêt plus bas pour stimuler l'économie malgré l'inflation tenace, mène publiquement une campagne de pression contre la banque centrale de la première économie mondiale.

Depuis son retour au pouvoir, il a tenté de renvoyer deux hauts responsables de l'institution monétaire: son ex-président Jerome Powell, qui siège encore comme gouverneur, et sa collègue Lisa Cook.

Donald Trump accuse la sexagénaire d'avoir été malhonnête lors de demandes de prêts immobiliers personnels, en présentant, dans un court laps de temps, deux logements distincts comme des résidences principales.

Lisa Cook, la seule femme noire à avoir intégré le cercle des gouverneurs de la Fed, dément toute faute.

Elle a porté l'affaire devant la justice l'an dernier après que Donald Trump eut cherché à la renvoyer d'un simple message sur son réseau Truth Social.

La Cour suprême, à majorité conservatrice, a infligé fin juin un rare camouflet au chef de l'État en permettant à Mme Cook de rester en place.

Tribunal fantoche

Les avocats de la responsable monétaire ont fait savoir vendredi qu'ils avaient de "sérieux doutes" quant à la "légitimité" de l'audition voulue par Donald Trump.

Ils ont indiqué être en contact avec la présidence pour s'assurer que la démarche serait "objective" et "authentique".

Ils ont ajouté que la gouverneure saluait "l'opportunité de présenter les faits afin de laver son nom et de démontrer qu'il n'existe aucun fondement légal justifiant son licenciement".

Sollicité par l'AFP, leur cabinet n'a pas précisé si cela impliquait que Lisa Cook était prête à se rendre à l'audition en personne.

Ce dossier est vu comme un test des digues tenant le pouvoir exécutif à l'écart de la politique monétaire.

Membre de la commission des affaires financières du Sénat, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren a estimé dans un communiqué que Donald Trump tentait d'organiser un "procès-spectacle illégitime" par un "tribunal fantoche".

Selon elle, l'initiative s'inscrit "dans le cadre de sa dangereuse tentative de prendre illégalement le contrôle de la banque centrale de notre pays".