La Bourse de Paris termine en rebond, mais recul sur la semaine

La Bourse de Paris a fini en rebond vendredi, profitant d'une accalmie sur le marché de la dette des États, après une semaine de soubresauts liés à la hausse des prix du pétrole et à la situation budgétaire et politique française.

Le CAC 40 a pris 0,95%, à 7.803,33 points, en hausse de 73,64 points. La veille, il avait perdu 1,22%.

Sur l'ensemble de la semaine, l'indice vedette parisien a en revanche reculé de 1,19%.

L'indice a profité pendant la majorité de la séance, d'un recul des prix du pétrole, après que Donald Trump a assuré que Washington n'attaquerait pas l'Iran avant les élections de mi-mandat du 3 novembre, évoquant des "discussions productives" avec Téhéran.

Mais cette baisse s'est finalement essoufflée en fin de journée, ce qui n'a pas toutefois pas menacé la dynamique des indices européens.

Les marchés ont en effet aussi été portés par un regain d'intérêt sur le secteur technologique, après la débâcle de la veille, provoquée par un article du Financial Times rapportant qu'OpenAI avait évoqué auprès d'investisseurs un chiffre d'affaires annualisé de 50 milliards de dollars, loin des 70 milliards mentionnés par plusieurs médias en septembre.

L'estimation du Financial Times a en effet rapidement été contestée par une source proche du dossier citée par la chaîne CNBC, selon laquelle la différence entre les deux montants correspondait aux revenus tirés par OpenAI de ses partenariats.

A Paris, Soitec (+4,95 %, à 159,95 euros) et Capgemini (+3,79 % à 115,05 euros) ont particulièrement profité de cette tendance.

La dette française respire

Côté obligataire, les taux d'emprunt ont légèrement reculé en Europe, une accalmie après une nouvelle semaine de soubresauts marquée par les inquiétudes quant à la situation des finances publiques de la France.

Le taux français à dix ans a reculé à 4,85 %, contre 4,89 % la veille. Il a réduit son écart avec l'Allemagne, référence en Europe, qui s'est établi à 3,48 %, contre 3,49 % jeudi soir.

La dette hexagonale est au coeur des préoccupations en raison du haut niveau de sa dette et de ses déficits, alors que les députés ont ouvert mercredi des débats tendus sur le projet de budget de l'État pour 2027.

Orange bousculé par SpaceX

Orange (-2,50 %, à 13,87 euros) a accusé la plus forte baisse de l'indice parisien. L'ensemble du secteur des télécoms a chuté après l'annonce par SpaceX de l'acquisition de fréquences qui lui permettront de devenir un opérateur mobile majeur aux États-Unis.

ArcelorMittal profite d'une note de UBS

Le groupe sidérurgique a terminé à la première place du CAC 40, après une note d'analyste de la banque suisse UBS, ayant fait passer sa recommandation de "neutre" à "à acheter".

Le tire a pris 5,64% à 57,28 euros.

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