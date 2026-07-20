L'IUT du Creusot a organisé, le 8 juillet, la première Journée technique de la plateforme CALHIPSO, consacrée à la compression isostatique à chaud (CIC). Cette rencontre marque le lancement du premier grand événement de cette plateforme dédiée au développement de cette technologie industrielle.

La journée a été ouverte par plusieurs représentants institutionnels, dont le directeur de l'IUT, Olivier Aubreton, le vice-président de l'Université Bourgogne Europe, Philippe Perrot, ainsi que Guillain Gilliot, vice-président de la Communauté urbaine Creusot Montceau. Ce dernier a réaffirmé le soutien de la collectivité à ce projet porté par l'IUT, l'université et plusieurs partenaires industriels et scientifiques.



Une coopération tournée vers l'avenir

Les participants ont assisté à une présentation de la plateforme CALHIPSO, suivie de deux sessions consacrées à la modélisation des procédés et à la fabrication de pièces complexes par soudage-diffusion. L'après-midi a été consacré aux perspectives de développement de la CIC, avec un état des lieux de son utilisation à l'échelle internationale et des échanges sur la création d'un réseau réunissant industriels et chercheurs au Creusot. Une table ronde a mis en avant trois axes de travail : la mise en place d'un réseau national, l'harmonisation des procédés et la constitution d'une base de données commune.

Cette première édition a rassemblé 65 participants représentant 35 entreprises françaises et internationales, confirmant l'intérêt suscité par la plateforme et son ambition de renforcer l'attractivité industrielle du territoire.