Camif Habitat s'implante dans la capitale des Flandres

Rénover, agrandir ou réaménager son logement ou un local professionnel est souvent un parcours complexe. L'agence Camif Habitat accompagne les clients à chaque étape de leur projet : définition des besoins, sélection rigoureuse des artisans, remise des devis commentés, assistance aux démarches administratives, et enfin, à l'assistance au suivi de chantier et à la coordination des intervenants. Grâce à son modèle éprouvé et à un réseau local d'artisans partenaires qualifiés, Camif Habitat apporte aux clients sérénité, conseils, et transparence, dans le respect du projet et du budget des clients.

Une agence de proximité au service des habitants de Lille Nord-Ouest

Dirigée par Gaëtan Sénéchal, la nouvelle agence Camif Habitat de Lille Nord-Ouest propose un accompagnement personnalisé pour tous types de projets : rénovation complète ou partielle, rénovation énergétique, extension de maison, aménagement intérieur et extérieur. L'agence couvre la métropole lilloise ainsi qu'une partie du nord et de l'ouest du territoire.

Retour sur le parcours du franchisé

Ouverte en mai, l'agence Camif Habitat de Gaëtan Sénéchal à Lille s'inscrit dans la continuité d'un parcours entièrement tourné vers le secteur du bâtiment. Pendant dix ans, il a exercé en tant que conducteur de travaux sur des projets de construction neuve : logements sociaux, logements neufs et ouvrages fonctionnels tels que des groupes scolaires. Cette solide expérience de terrain est aujourd'hui un véritable gage de sérieux et de confiance pour ses clients. En parallèle de son activité professionnelle, il s'investit à titre personnel dans la rénovation de plusieurs biens immobiliers, une expérience qui fait naître une réelle envie d'entreprendre et le goût du métier de la rénovation.

Après avoir suivi la formation dispensée par Camif Habitat, Gaëtan Sénéchal installe son agence dans la métropole lilloise à Bondues, secteur où il a grandi et effectué ses études. Il y développe aujourd'hui son activité avec déjà quatre contrats signés dans des domaines variés : déplacement d'ouverture, rénovation complète d'appartement, réhabilitation d'une maison avec reprise de mur porteur, ou encore transformation d'un entrepôt en deux logements. «Notre ambition est d'offrir aux habitants du Nord un interlocuteur de confiance pour leurs travaux, capable de faciliter leur projet et de les accompagner du 1er contact jusqu'à la livraison», explique Gaëtan Sénéchal, responsable de l'agence Camif Habitat de Lille Nord-Ouest.

Camif Habitat, un réseau de référence depuis plus de 40 ans

Créé il y a plus de quatre décennies, Camif Habitat a dans son ADN cette notion centrale d'accompagnement et de recherche de solutions aux projets travaux. Elle s'appuie aujourd'hui sur un réseau de plus de 100 agences en France, dirigé par des professionnels expérimentés, en proximité, partageant des valeurs communes : exigence, engagement et satisfaction client. Avec cette nouvelle ouverture à Lille Nord-Ouest, l'enseigne poursuit son développement au plus près des clients et de leurs besoins, et confirme sa volonté de mettre en réussite tous projets travaux et d'apporter sérénité et satisfaction.