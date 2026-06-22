Canicule: Enedis accélère l'adaptation du réseau électrique à Paris

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis a réceptionné lundi un transformateur de 130 tonnes qui doit alimenter des milliers de foyers à Paris, et contribuer à "accélérer" la modernisation du réseau face aux aléas climatiques comme la canicule, a constaté l'AFP.

Sur les quais de Seine, les grutiers ont déposé dans une barge l'ancien adaptateur en service depuis 1974, qui sera démantelé et recyclé.

Pour prendre sa place mercredi dans un immeuble haussmannien de la capitale où se trouve le poste-source Pyramides, dans la très chic rue Saint-Honoré, le nouveau "transfo" parcourra les derniers kilomètres de son odyssée par camion, dans un convoi exceptionnel et donc nocturne.

Enedis procèdera cette année au remplacement de trois de ces transformateurs contre un seul en 2025, a précisé sa direction.

Le temps d'assurer les dernières opérations de raccordement, celui-ci sera "mis en service en février 2027", a indiqué à l'AFP Nicolas Perrin, directeur régional Enedis Paris. D'ici là, "les postes de transformation adjacents" assurent la continuité du service, a-t-il précisé.

En renouvelant ces transformateurs qui assurent "la conversion entre le réseau très haute tension, qui est opéré par RTE, qui arrive en 225.000 volts sur la capitale, et le réseau Enedis, qui est opéré en 20.000 V", Enedis "assure la résilience, la robustesse de son réseau de distribution", a déclaré Nicolas Perrin, un "besoin face au changement climatique".

L'énorme cube blanc, fabriqué au Portugal, "a été acheminé par voies maritimes et fluviales" via la Belgique et jusqu'au port parisien de Tolbiac "sur 2.500km", a indiqué Enedis.

Lors de canicules pendant l'été 2025, avec l'accumulation de la chaleur dans les sous-sols abritant les lignes électriques, la capitale avait connu des coupures d'importance, privant de courant le palais de justice, des bâtiments de l'Assemblée nationale ou les Galeries Lafayette en plus de milliers de foyers.

Enedis espère endiguer ce phénomène en grande partie avec le remplacement de câbles souterrains anciens par du matériel moins sensible à la chaleur, un chantier entamé depuis une quinzaine d'années et prévu pour durer encore 25 ans.

Les techniciens d'Enedis remplacent ainsi chaque année à Paris "70 à 100 km de réseau moyenne tension et 10 à 30 kilomètres de réseau basse tension", selon M. Perrin.

"Depuis le début de l'année" à Paris, "et nonobstant cette vague de chaleur", le nombre d'incidents est "légèrement en retrait" par rapport à l'an dernier, a-t-il assuré.

En bâtiment ou en sous-sol, "les transformateurs ne sont pas les éléments du réseau de distribution les plus impactés par la canicule", a souligné M. Perrin. Mais les remplacer "permet d'assurer dès l'amont la résilience du réseau sur lequel on travaille pour pouvoir assumer la robustesse face aux épisodes caniculaires".

Le gestionnaire du réseau à haute tension RTE a par ailleurs assuré lundi que l'approvisionnement en électricité en France était assuré malgré la canicule.