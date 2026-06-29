Malgré la chaleur étouffante au-dessus de Lille le mercredi 25 juin, il y avait du monde au Palais Rameau. Le bâtiment accueillait en effet le Showroom des Incubés, où une trentaine de porteurs de projets de 4 incubateurs (Eurasanté, Euralimentaire, Eurasenior et Vivalley) venus présenter leurs innovations et les exposer au plus grand nombre. Lors de cet après-midi, en plus d’exposer leurs innovations, les porteurs de projet avaient l’occasion de les pitcher pendant 3 à 4 minutes devant un public et un jury. Un travail essentiel pour faciliter la recherche de financement, en vulgarisant leurs innovations.

Face aux 250 personnes qui passent dans l’enceinte du Palais Rameau, les start-up sont prêtes à expliquer leurs innovations et en quoi elles répondent à un besoin qui n’a toujours pas de solution satisfaisante. C’est notamment le cas de Prudens, installée à Arras et qui «développe des solutions pour accompagner la transition démographique et surtout le maintien à l'autonomie des seniors», explique Bastien Thomé-Jassaud, son co-fondateur.

S’emparer des problèmes du quotidien

La solution est divisée en deux points. Le premier doit «permettre à des seniors d'avoir un interlocuteur humain qui les aide dans leur quotidien, à trouver des solutions par rapport à des besoins de soins ou de confort qu'ils n'arrivent pas à trouver», bien qu’elles existent sur le territoire. Le second est de créer des hébergements dédiés aux seniors les plus modestes. Car le manque se fait sentir, précise le co-fondateur : «il y a une augmentation colossale du nombre de seniors que les pouvoirs publics, par faute de moyens et aussi peut-être par faute d'initiatives, n'ont pas anticipé».

D’autres start-up sont présentes afin de présenter des solutions à des problèmes encore peu soulevés, mais pourtant bien présents. C’est le cas de 37 Degrés, qui développe un boxer de contraception pour hommes qui fonctionne grâce à la contraception thermique. La contraception reste majoritairement un sujet féminin, mais les hommes commencent à s’en emparer, puisqu’environ 10 000 d’entre eux utilisent ce moyen de contraception. La solution de 37 Degrés n’est pas encore médicalement certifiée et doit passer des tests cliniques. Pour la co-fondatrice Gaëlle Burcklé, l’idée «n'est pas de remplacer les contraceptifs existants au niveau féminin. C'est plutôt de permettre aux femmes et aux hommes de respecter leur fertilité, en renforçant les manques de leurs partenaires», et de rendre la contraception plus équitable entre les hommes et les femmes. L’innovation concerne tout le monde, et c’est ce que s’évertuent à mettre en avant les incubateurs régionaux lors de ces évènements.