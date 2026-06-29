Le lancement de cette opération s’est déroulé en présence de Jérôme Seguy, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, de François Grosdidier, président de l’Eurométropole de Metz et maire de Metz, de Guillaume Godey, président de la SEM EMH, ainsi que d’Emmanuelle Abeya, directrice générale. Engagé depuis décembre 2025, ce projet prévoit la démolition de 50 logements, la réhabilitation de 244 logements et la requalification des espaces résidentiels ainsi que des abords des immeubles.

Les travaux de réhabilitation comprennent notamment l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, le remplacement des menuiseries extérieures, la rénovation des halls d’entrée, la création de locaux dédiés aux vélos et aux poussettes, la modernisation des réseaux techniques, l’amélioration des équipements de chauffage et de ventilation, le renforcement de la sécurité ainsi que l’installation d’ascenseurs sur deux entrées situées rue de Toulouse.

L’opération vise l’obtention du label BBC Effinergie Rénovation - NF Habitat et l’atteinte de l’étiquette énergétique B au diagnostic de performance énergétique (DPE). Des panneaux solaires destinés à la production d’eau chaude seront également installés. Une démarche de réemploi des matériaux issus de la démolition est par ailleurs mise en œuvre afin de réduire l’impact environnemental du chantier.

À l’occasion du lancement de cette nouvelle phase du projet, le service Accompagnement et Innovation Sociale d’EMH a organisé une rencontre d’information et d’échange avec les habitants afin de les accompagner dans l’évolution du programme de renouvellement urbain.