Canicule: la tour Eiffel et Le Louvre ferment plus tôt

La tour Eiffel a fermé ce mardi dès 16H00 et le musée du Louvre fera de même de mercredi jusqu'à samedi en raison de la canicule, ont annoncé leurs directions.

Ces deux monuments sont parmi les plus visités en France, qui traverse un épisode caniculaire intense avec des températures atteignant 40°C dans certaines zones.

Pour y faire face, plusieurs musées, notamment à Lyon ou Nantes, sont accessibles gratuitement afin de servir de refuges climatiques.

La tour Eiffel, qui accueille près de 7 millions de visiteurs par an, dont environ 75% d'étrangers, a avancé son heure de fermeture alors qu'elle est habituellement ouverte en haute saison jusqu'à 00H45.

"Nous sommes contraints de nous adapter aux fortes chaleurs, la priorité c'est la sécurité de nos équipes et de nos visiteurs", a expliqué la Société d'exploitation de la tour Eiffel. Il est "très probable" que le monument soit de nouveau fermé de manière anticipée mercredi, a-t-elle ajouté.

La Sete précise qu'une fermeture à 16H00 implique un dernier accès à 12H15 pour les visites du monument, et 13H30 pour ses restaurants.

Le musée du Louvre fermera ses portes à 16H au lieu de 18H de mercredi à samedi pour tenir compte de la canicule, qui rend "les conditions de visite et de travail difficiles aux heures les plus chaudes", a annoncé mardi sa direction.

D'une surface de 73.000 m2, "son bâtiment historique, bien que naturellement résilient dans certaines parties de son architecture, reste fragile et n'est pas assez adapté au changement climatique", a-t-elle expliqué.

"C'est en fin de journée que l'accumulation de chaleur se fait la plus forte, accentuée par la densité de la fréquentation", selon elle.

Le musée, qui accueille quelque neuf millions de visiteurs par an, "poursuivra l'adaptation de ses horaires et de ses actions en fonction de l'évolution de la situation".

En crise depuis le cambriolage d'octobre, le musée est à "bout de souffle" et fait face à "un mur d'investissements" nécessaires pour rénover ses équipements vieillissants, a récemment affirmé son nouveau président Christophe Leribault.