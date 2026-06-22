Le congé climatique est "une mauvaise réponse à une vraie question", a estimé lundi le président du Medef Patrick Martin en évoquant cette proposition des Ecologistes d'instaurer un congé de cinq jours maximum par an pour protéger de la canicule les travailleurs particulièrement exposés.

Le parti a lancé dimanche une pétition pour réclamer la mise en place d'un tel congé, "si les conditions climatiques vous empêchent d'aller au travail", ou si l'école ferme pour cette raison et qu'on n'a pas de solution pour garder les enfants, a expliqué sa secrétaire nationale Marine Tondelier sur LCI.

Le coordinateur de la France insoumise Manuel Bompard a appelé lui aussi à la mise en place d'un "congé spécifique".

"Ce n'est pas une bonne solution, a estimé M. Martin en marge d'une conférence de presse, car, même si les canicules sont éprouvantes pour les personnes, avant même de l'être pour l'économie, (ce serait) un cercle vicieux".

Cela signifierait selon lui "qu'on travaille moins, on produit moins, on a moins d'argent: donc comment va-t-on financer l'électrification, que ce soit des véhicules, des logements, des Ehpad, des écoles, l'installation de pompes à chaleur?", s'est-il demandé.

Les chefs d'entreprises, a-t-il cependant ajouté, "doivent être très précautionneux, très attentifs à l'égard de leur personnel, adapter les horaires là où c'est possible, revenir peut-être plus que ces derniers temps au télétravail, faire en sorte qu'on distribue de l'eau, etc. Et c'est essentiellement le cas", selon lui.

Pour le président du Medef, "on peut craindre (que la canicule actuelle) pèse sur l'activité", sans être encore en mesure de quantifier la situation.

"Mais ça nous ouvre les yeux sur la nécessité d'accélérer sur tous les dispositifs qui nous permettraient de mieux nous protéger, et de prévenir l'augmentation des températures", a-t-il dit, ajoutant que "la France a de ce point de vue des savoir-faire incroyables".