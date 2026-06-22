Face à l’épisode de fortes chaleurs exceptionnelles annoncé à partir de ce lundi 22 juin, Frédéric Fauvet, maire d’Amiens, a décidé en concertation avec Philippe Destable, le directeur académique des services de l’Éducation nationale de la Somme, d’aménager temporairement le fonctionnement des écoles publiques amiénoises. «Devant ces températures exceptionnelles, notre priorité est de protéger les enfants et les personnels, déclare Frédéric Fauvet. Cette décision a été prise en lien étroit avec l’Éducation nationale et les différents professionnels concernés. Nous savons qu’elle impose aux familles de s’organiser dans des délais très courts, mais la prudence doit prévaloir». Le maire d'Amiens ajoute : «Lorsque cela leur est possible, nous invitons donc les parents à garder leurs enfants chez eux l’après-midi. Un accueil sera bien entendu maintenu pour les familles qui ne disposent d’aucune autre solution».

La situation réévaluée mardi 23 juin

Les familles sont en effet vivement invitées, dans toute la mesure du possible, à récupérer leurs enfants après le déjeuner et à les garder à leur domicile durant l’après-midi. Pour les parents qui seraient dans l’impossibilité de trouver une solution de garde, un accueil périscolaire minimal sera néanmoins assuré par les équipes municipales du périscolaire dans les centres de loisirs. La municipalité précise cependant : «Ce dispositif doit toutefois demeurer une solution de dernier recours, les conditions d’accueil collectif pouvant elles aussi être rendues difficiles par la chaleur».

La Ville d’Amiens et les services de l’Éducation nationale communiquent également qu'ils réévalueront conjointement la situation le mardi 23 juin, «au regard des dernières prévisions météorologiques, afin de déterminer les dispositions à prendre pour la fin de la semaine. Les modalités pratiques d’organisation et d’accueil seront précisées directement aux familles par les écoles et les services municipaux».