La ministre des Sports et de la Jeunesse Marina Ferrari a annoncé jeudi sur RMC que le bilan des décès par noyade s'élevait à "plus de 90" depuis le 19 juin, "un chiffre inquiétant" a-t-elle déploré.

Le dernier bilan des autorités faisait état de 74 décès par noyade depuis le 18 juin.

"Depuis le 19 juin, nous déplorons plus de 90 noyades. Un chiffre qui est inquiétant", a déploré la ministre.

"Là, on a assisté à une baisse ces derniers jours, donc on voit bien que c'est corrélé aussi à un pic de chaleur où les gens vont chercher de la fraîcheur. Les premiers jours, il y avait beaucoup de jeunes, ensuite derrière ça s'est réparti", a détaillé Marina Ferrari.

Elle a cependant souligné qu'"il n'y a pas de profil type, d'abord il y a une fragilité sur les très jeunes enfants, qu'on ne doit pas laisser sans surveillance, ensuite il y a des jeunes sur des comportements qui sont dangereux, +je saute d'un pont+, +je vais dans un canal qui n'est pas surveillé+".

Marina Ferrari a reconnu "qu'on a une fragilité sur les piscines, notamment en zone rurale, où on a de moins en moins de piscines parce qu'il y a un problème de rénovation".

"On travaille sur une refonte du brevet national de sauveteur secouriste aquatique pour leur donner plus d'autonomie dans la surveillance, pour renforcer les maîtres-nageurs sauveteurs. Le décret va bientôt être publié pour être opérationnel dès l'année prochaine. C'est une réforme qui était attendue depuis longtemps", a mis en avant la ministre.

Marina Ferrari a également estimé qu'il fallait "qu'on redéveloppe l'apprentissage de la nage en eau libre, puisqu'on le voit bien aujourd'hui, nous avons beaucoup d'accidents qui ne sont pas en piscine".

La Fédération française de natation a profité des Championnats de France qui se terminent jeudi à Saint-Etienne pour annoncer le lancement ce jour d'une campagne de prévention des noyades.

"La Fédération a souhaité prendre les devants sur ces sujets puisqu'il manque une culture aquatique en France", a estimé Lazreg Benelhadj, président délégué de la FFN. "Il faut sensibiliser les gens aux dangers du milieu aquatique."

Quatre vidéos sensibilisant sur les principales situations qui peuvent mener à des noyades seront diffusées sur les réseaux sociaux de la fédération, avec le slogan "La noyade ne prévient pas".

Les vidéos présentent ainsi les principaux cas de figure à l'origine des noyades: le non-respect de la signalisation, la surestimation de ses capacités physiques, le manque de surveillance dans les piscines privées et les comportements associés à la consommation d'alcool.

Durant l'été 2025, 409 personnes étaient mortes par noyade en France, en hausse de 16% par rapport à 2024, selon Santé publique France. Parmi les victimes figuraient 57 enfants et adolescents.