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Carvin : Arrow continue son développement dans l’investissement en immobilier d’entreprise

Arrow, acteur français spécialisé dans l'immobilier d'entreprise, annonce avoir cédé un bâtiment d’activités situé au sein de la Zone Industrielle du Château, à Carvin. Cette cession confirme le développement de la société dans l’investissement en immobilier d’entreprise.

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Bâtiment d’activité à Carvin - loué par la société KELVION. © Arrow

Bâtiment d’activité à Carvin - loué par la société KELVION. © Arrow

Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 29 octobre 2026 - Mis à jour le 29 octobre 2026

Il y a du changement dans la Zone Industrielle du Château, à Carvin. En effet, un actif d'activité de 1 900 m² qui se compose de 1 300 m² de locaux d’activité et 600 m² de bureaux a été cédé. L’actif est entièrement occupé par Kelvion, déjà locataire du site au moment de la transaction.

Cette cession s'est déroulée entre deux investisseurs privés, avec un taux de rendement de 7,5 % et a été accompagnée par Arrow, acteur français spécialisé dans l'immobilier d'entreprise présent à Lille, Paris, Nantes et Reims. Cette cession permet à Arrow de poursuivre son développement dans l’investissement en immobilier d’entreprise. 

Une deuxième opération

Une première opération de ce type avait été réalisée à Mouvaux, auprès d’une SCPI, d’un pied d’immeuble commercial de 620 m² situé en centre-ville. Cet ensemble accueille deux enseignes, que sont Carrefour Market sur 435 m² et Société Générale sur 190 m². Le volume d’investissement de cette opération est supérieur à 1,8 million d’euros. L'investisseur accompagné sur l'opération à Mouvaux est le même que sur la cession de l'actif d'activité dans la Zone Industrielle du Château, à Carvin.

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