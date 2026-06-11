La convention a été signée par François Pelissier, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, représentant CCI Formation EESC, et Franck Muratet, président de la Maison de l’Emploi et de la Mission Locale du Grand Nancy. Ce partenariat vise à développer des actions favorisant l’orientation professionnelle, la découverte des secteurs d’activité porteurs et la mise en relation avec les entreprises locales.

Plusieurs initiatives sont prévues dans ce cadre, parmi lesquelles la promotion des métiers, formations et diplômes proposés par CCI Formation EESC, l’accompagnement vers les opportunités d’emploi, d’alternance et de formation, ainsi que l’organisation de visites et de rencontres avec le monde professionnel. L’accord entend également renforcer les liens entre les besoins des entreprises du territoire et les parcours des personnes accompagnées.

Acteur majeur de la formation professionnelle sur le territoire, CCI Formation EESC propose des formations diplômantes et qualifiantes dans plusieurs secteurs, notamment le commerce, le tertiaire et la restauration. L’établissement développe également des formations en alternance et en initiale pour la rentrée 2026. De leur côté, la Mission Locale et la Maison de l’Emploi du Grand Nancy poursuivent leurs actions en faveur de l’insertion professionnelle, de l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans et du développement économique local, en lien avec les acteurs du territoire.