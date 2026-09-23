Chantilly : les œuvres de la très appréciée Rosa Bonheur se dévoilent

Artiste peintre et sculptrice française, spécialisée dans la représentation animalière, adulée, décorée, Rosa Bonheur (1822-1899) a connu une renommée incomparable de son vivant. Si ses œuvres ont été oubliées au XXe siècle, elles retrouvent un très vif intérêt au XXIe siècle. Et parce que le cheval occupe une place particulière dans son œuvre, et parce qu'elle a été très appréciée par le duc d’Aumale qui lui passe commande d’un tableau, Rosa Bonheur retrouve naturellement le château qu'elle a très bien connu, le temps d'une exposition.

Et jusqu'au 3 janvier, le musée Condé ainsi que le musée vivant du Cheval accueillent son œuvre, en partenariat avec le Château de Rosa Bonheur et avec le soutien de la Société des Amis des Grandes Ecuries de Chantilly. Dessins, tableaux, photographies et rares archives, l’exposition révèle le processus de création qui lui permit de saisir la puissance, la grâce et l’individualité des chevaux qu’elle représente, elle-même propriétaire de chevaux. Le succès retentissant que connaît son célèbre tableau Le Marché aux chevaux daté de 1853 est le symbole de son art.



