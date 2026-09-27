Aisne : 52 artistes exposent leurs œuvres à la Caverne du Dragon

La Caverne du Dragon accueille pour la deuxième fois les Peintres aux armées. Les œuvres présentées ont notamment été sélectionnées parmi celles exposées lors des salons nationaux organisés tous les deux ans par les états-majors. Le dispositif des Peintres aux armées existe depuis plusieurs siècles. Aujourd’hui, des artistes de différentes disciplines peuvent présenter leur candidature auprès du ministère des Armées. Une fois agréés, ils réalisent des œuvres liées à l’univers militaire dans le cadre d’un engagement de neuf ans.

Peintres, photographes, sculpteurs et graffeurs

Les artistes peuvent être rattachés à différents corps militaires, comme l’armée de Terre, la Marine, l’armée de l’Air et de l’Espace ou la Gendarmerie. Les artistes présentés à la Caverne du Dragon sont rattachés à la Délégation au patrimoine de l’armée de Terre et exercent cette activité à titre bénévole. L’exposition propose ainsi des œuvres réalisées avec des techniques et des sensibilités différentes. Certaines reviennent sur des épisodes de guerre ou de Libération et mettent notamment en avant des figures comme Jean Moulin, le général de Gaulle, le maréchal Leclerc ou Simonne Mathieu.

Installée depuis le 19 septembre, l’exposition « Victoires » est visible jusqu’au 30 décembre prochain à la Caverne du Dragon, à Oulches-la-Vallée-Foulon. L’entrée est gratuite et l’exposition est accessible tous les jours, de 10 h à 18 h, selon les horaires d’ouverture du site.



