C'est un dispositif inédit à ce jour dans l'Aisne qui aura lieu le mercredi 4 novembre à la bibliothèque médiathèque «Espace Marcelline» de Charmes. L'opération «Patron dans mon village» repose sur une initiative portée par France Travail et la communauté «Les entreprises s’engagent». Elle a pour but de mettre en relation les demandeurs d'emploi des territoires ruraux et des QPV (Quartiers prioritaires de la ville) avec les entreprises locales engagées pour l'insertion et de créer une dynamique dans ces bassins d'emploi. Il s'agit selon France Travail Chauny de «casser les barrières de recrutement, de changer le regard des entreprises sur des profils de recrutement nouveaux et de permettre aux demandeurs d'emploi qui n'osent pas toquer aux portes des entreprises, de saisir les opportunités» à côté de chez eux.

Aider à «aller vers l'emploi»

Dans ce format de rencontre volontairement restreint, une dizaine de demandeurs d'emploi et une dizaine d'entreprises locales seront présentes. Toutes les entreprises présentes auront des besoins de recrutement. Et l'objectif est que chaque demandeur d'emploi reparte au minimum avec un projet d'immersion dans ces structures parmi lesquelles McDonald's Beautor ou encore Veolia. «Les gens ont parfois du mal à aller vers l'emploi parce qu'ils n'ont pas de voiture et nous avons la chance d'avoir à Charmes des employeurs motivés et qui ont des besoins de main-d’œuvre», souligne Nicolas Thibeuf, maire de Charmes. L'opération «Patron dans mon village» ne fonctionnera pas comme un job dating. Il ne s’agit pas d’enchaîner les entretiens de quelques minutes autour d’un CV, mais d’organiser une véritable rencontre entre des dirigeants d’entreprise et des chercheurs d’emploi autour de leurs parcours, leurs réussites, leurs difficultés et leurs aspirations.

En plus de ces rencontres directes avec des recruteurs, hors du cadre strict d'un entretien d'embauche, l'opération prévoit aussi des rencontres avec les agents de France Travail afin d'évoquer et lever certaines difficultés et freins des demandeurs d'emploi en matière de mobilité, garde d'enfants ou encore d'accès au numérique.