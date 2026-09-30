Château-Thierry : le Ring Olympique Castel reprend ses activités

Les activités du club de boxe anglaise peuvent désormais reprendre dans les locaux mis à sa disposition par la Ville. L’interdiction d’utilisation, prise par arrêté municipal le 7 septembre 2026, a été abrogée par un nouvel arrêté signé le 22 septembre. La décision intervient après la déconstruction de la structure installée durant l’été sans autorisation. La Ville indique ainsi que les conditions nécessaires à la réouverture sont réunies, avec la sécurité des usagers comme priorité.

Cette reprise concerne directement le fonctionnement quotidien du Ring Olympique Castel et la pratique de ses adhérents. La municipalité précise toutefois que le dialogue avec les dirigeants du club va se poursuivre, notamment autour de la question des vestiaires destinés aux féminines. L’objectif est de rechercher des solutions conformes aux règles applicables tout en permettant au club de poursuivre ses activités dans de bonnes conditions.

Les collectivités investissent dans le sport

Au niveau national, les collectivités territoriales jouent un rôle important dans le financement, la gestion et la rénovation des équipements sportifs. Gymnases, salles spécialisées et terrains représentent des infrastructures nécessaires au fonctionnement des clubs et à l’accès aux pratiques sportives. Leur entretien et leur mise en conformité constituent donc un enjeu régulier pour les communes et intercommunalités, en particulier lorsque les installations doivent évoluer pour répondre aux besoins des associations et des différents publics.