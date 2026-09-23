Château-Thierry : les abris vélos s’ouvrent aux usages ponctuels

Jusqu’ici réservés aux abonnés mensuels ou annuels, les abris vélos sécurisés installés depuis 2024 de part et d’autre de la passerelle SNCF sont désormais accessibles à la journée pour 1 euros ou à la semaine pour 3 euros. Les formules mensuelle à 5 euros et annuelle à 35 euros restent inchangées, tout comme le badge nominatif facturé 5 euros lors de la première commande ou en cas de perte. Alimentés par quatre panneaux solaires, les équipements permettent également de recharger les vélos électriques. L’accès est proposé via Fablio et l’application La Ruche à vélo.

Le vélo gagne du terrain dans les mobilités

À l’échelle nationale, le développement des infrastructures cyclables accompagne la progression des mobilités du quotidien. Pour les collectivités, l’enjeu porte désormais autant sur les équipements que sur leur accessibilité : stationnement sécurisé, intermodalité avec le train et les transports collectifs, recharge des vélos électriques et tarification adaptée aux différents usages. Ces investissements représentent un levier pour faciliter les déplacements courts et renforcer l’attractivité des pôles de transport, tout en soutenant l’activité des entreprises liées au vélo, aux services de mobilité et à l’aménagement urbain.