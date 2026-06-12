Une réunion pour discuter de l'avenir de ce qui est désormais une friche industrielle. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche de concertation avec les habitants. Elle vise à ouvrir le dialogue sur l'évolution de ces deux sites stratégiques du territoire communal. À ce stade, aucun projet n'est arrêté. La réunion permettra de présenter les démarches entreprises par Mondelez, propriétaires des sites, ainsi que l'état des études engagées, et de recueillir les observations, attentes et contributions des Castels afin d'alimenter la suite des réflexions.

Un enjeu d'attractivité

«Le travail engagé sur les sites U2 et U3 s'inscrit dans une phase d'études et d'analyse, explique Mohamed Rezzouki, adjoint au maire délégué aux travaux et au cadre de vie. L'objectif est d'alimenter la réflexion, sous la conduite de la direction de l'aménagement, afin de construire des scénarios ouverts et cohérents pour l'avenir de ces espaces». L'ensemble des habitants est invité à participer à ce temps d'échange ouvert.

«Ces deux sites représentent un fort enjeu pour l'avenir et l'attractivité de Château-Thierry, souligne Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry. Bien que les bâtiments soient privés, la Ville entend construire un projet en lien étroit avec l’entreprise Mondelez et les habitants, en tenant compte de leurs attentes et de leurs observations».