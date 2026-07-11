



Après plusieurs mois de réflexion, Dijon Métropole franchit une nouvelle étape pour l'avenir de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Lors d’une réunion au Bureau métropolitain, la métropole déclaré son intention d’acquérir Grand Hall, au prix fixé par France Domaine, sous réserve d'un accord avec le propriétaire actuel. Cette orientation a reçu le soutien unanime des 23 maires de la métropole avant d'être présentée aux élus du Conseil municipal de Dijon, le 8 juillet dernier.





Un projet pour renforcer l'attractivité du site





En activité depuis 2022, la Cité internationale de la gastronomie et du vin continue de gagner en importance dans le paysage touristique et culturel local. En 2025, ses espaces culturels ont accueilli près de 180 000 visiteurs, faisant du site le troisième lieu le plus fréquenté de Côte-d'Or. La collectivité souhaite désormais conforter cette dynamique en donnant une nouvelle vocation au Grand Hall, autour d'activités touristiques, culturelles et événementielles.





Le projet prévoit de mettre le Grand Hall à la disposition de Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès. L'objectif est d'y développer un espace dédié à l'accueil des visiteurs et à la promotion de l'ensemble des 23 communes de la métropole. Les habitants pourront également y trouver des informations sur les événements, les itinéraires de découverte, les producteurs locaux et les différents atouts du territoire. Cette organisation doit favoriser une meilleure coordination entre les acteurs présents sur le site et contribuer au développement de la Cité ainsi qu'au rayonnement de la métropole.















