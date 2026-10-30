Chauny : la CCI de l’Aisne aux Rencontres économiques 2026

À partir de 9 heures, les entrepreneurs, porteurs de projets et investisseurs pourront rencontrer ses représentants pour échanger sur la création ou la reprise d’entreprise, l’investissement, l’innovation et le développement à l’international. Ce rendez-vous doit également permettre d’aborder les ambitions des entreprises et leurs enjeux. Le programme et les inscriptions sont accessibles en ligne via le site de l’agglomération.

Ce rendez-vous constitue également une occasion de renforcer les liens entre les acteurs économiques du territoire et de faciliter l’accès aux dispositifs d’accompagnement. Pour les entreprises de Chauny-Tergnier-La Fère, les échanges peuvent aider à identifier des solutions de financement, à structurer de nouveaux projets et à repérer des partenaires pour soutenir leur croissance.

Au-delà des échanges individuels, cette rencontre vise à mieux faire connaître les ressources mobilisables sur le territoire pour accompagner les entreprises à chaque étape de leur développement. Elle doit aussi favoriser les mises en relation entre porteurs de projets, investisseurs et partenaires économiques, afin de faire émerger de nouvelles initiatives et de soutenir le tissu entrepreneurial local.