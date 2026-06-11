Chauny : «Recrute ton boss», les recruteurs face aux candidats

L’événement s’est déroulé à l’amphithéâtre de l’Hôtel des Formations de Chauny. Soixante-cinq demandeurs d’emploi ont répondu présents pour rencontrer une dizaine d’entreprises des environs de Chauny et des départements limitrophes en quête de nouveaux talents. Une formule innovante destinée à valoriser les profils, favoriser la mobilité interdépartementale et permettre aux recruteurs de présenter directement leurs métiers et leurs opportunités.

R encontre directe avec les demandeurs d'emploi

Pour Marie-Christine Hazard, directrice de France Travail Chauny, accompagnée de Marie-Christine Le Marc’Hadour, co-leadeuse du mouvement «Les Entreprises s’engagent» pour le nord de l’Aisne, soulignent que cette démarche répond à une problématique bien réelle. «De nombreuses entreprises rencontrent aujourd’hui des difficultés de recrutement. Ce type de rencontre permet d’échanger directement avec les demandeurs d’emploi. Derrière un CV, certains profils auraient peut-être été écartés alors qu’ils possèdent les qualités recherchées». Cette inversion des rôles permet aux candidats de mieux comprendre les attentes des employeurs mais aussi aux dirigeants de mettre en avant leur entreprise, leur environnement de travail et leurs perspectives d’évolution.

Parmi les entreprises participantes figurait Châssis France installée à Chauny, société spécialisée dans les matériels de beaux-arts. Son dirigeant, Henri Decanter, était venu avec des besoins de recrutement conséquents. «Nous recherchons entre huit et dix personnes pour constituer une équipe de préparateurs de toiles enduites. Nous cherchons avant tout des personnes motivées», explique-t-il. Même constat chez Agenor, entreprise de nettoyage et d’entretien implantée à Essigny-le-Grand. Sa responsable rappelle que ces postes sont accessibles à tous. «Chacun peut évoluer dans ce métier. Nous recherchons avant tout des personnes prêtes à s’investir».

Cette première édition est le fruit d’un travail collectif associant France Travail, les Missions Locales, Cap Emploi, la Chambre de Commerce et d’Industrie, Les Entreprises s’engagent, la Maison de l’Emploi et de la Formation, le Conseil départemental ainsi que la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. Une mobilisation partenariale qui témoigne de la volonté des acteurs économiques et institutionnels d’expérimenter de nouvelles solutions face aux tensions persistantes sur le marché de l’emploi.