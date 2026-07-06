











La Ville de Chevigny-Saint-Sauveur a annoncé un programme festif pour célébrer la Fête nationale les 13 et 14 juillet. Le premier jour, les festivités débuteront à 19h au Parc de la Saussaie avec un concert gratuit du tribute band ABBA For EVER, qui interprétera les célèbres titres du groupe suédois. Les visiteurs pourront également découvrir un marché artisanal nocturne regroupant des commerçants locaux et profiter d'activités pour les enfants, comme des structures gonflables. Le point d'orgue de cette première journée sera le feu d'artifice prévu à 22h45.





Le lendemain, la célébration se poursuivra avec le traditionnel défilé militaire à 11h en centre-ville, mettant en avant les métiers de la sécurité. Près de 200 participants, incluant des policiers municipaux, des sapeurs-pompiers et des élèves gendarmes, défileront avenue de la République, accompagnés par la Fanfare de Quetigny. Ce défilé sera suivi d'une cérémonie patriotique au Monument aux Morts, en présence des autorités locales. Pour clôturer ces deux jours de festivités, un pique-nique républicain sera organisé au Parc de la Saussaie où chacun est invité à apporter son repas, accompagné d’animations gratuites pour tous.