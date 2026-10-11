Clap de fin pour le Village de la Cité de la Gastronomie de Dijon

Le Village de la Cité met fin à son activité à Dijon. Placé en redressement judiciaire le 25 août dernier, il annonce la fermeture définitive de ses espaces commerciaux, après quatre années passées au sein de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin.





Une nouvelle programmation annoncée





Depuis son ouverture, le Village a accueilli des visiteurs autour de la gastronomie, du vin et des savoir-faire des terroirs. Son activité a également été marquée par des rencontres avec le public et des moments de convivialité.

Dans un communiqué de presse, le Village remercie ses collaborateurs et les visiteurs pour leur fidélité. Il souligne également le rôle joué par les artisans, les producteurs, les vignerons et les partenaires de la région qui ont contribué à faire découvrir leurs savoir-faire au sein de la Cité.

La fermeture concerne les espaces commerciaux du Village de la Cité, parmi lesquels La Cuisine Expérientielle, le Manège à Moutarde et "la Gloriette". Le bar Bamagotchi, situé également à la Cité de la gastronomie de Dijon, avait fermé ses portes avant l’annonce de la cessation d’activité du Village. De leur côté, le cinéma Pathé et les espaces culturels de la Ville de Dijon poursuivent leur activité.

Cette décision intervient alors qu’une nouvelle programmation doit être mise en place au sein de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin. Celle-ci est annoncée comme différente et entièrement repensée.











